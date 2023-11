Fidelitas: Das sind die Prinzenpaare in Rennertshofen

Das Faschingsfieber liegt ihnen in den Genen. Wer in der kommenden Saison über den großen und kleinen Hofstaat der Fidelitas regiert.

Der Frühschoppen, die Weißwürste und die Musik waren nur Nebensache, warum die Rennertshofener zum Faschingsauftakt in die Turnhalle gekommen waren Die Faschingsgesellschaft „Fidelitas“ hatte eingeladen und die „Ranzhofer“ waren neugierig, wer in der fünften Jahreszeit das Zepter schwingt. Präsident Klaus Hager lüftete das Geheimnis und stellte den großen wie auch den kleinen Hofstaat vor. Regieren wird im anstehenden Fasching ein Quartett.

Helena Gebert ist neun Jahre alt und stammt aus einer engagierten Fidelitas-Familie. Als die Kinderprinzessin das Licht der Welt erblickte, war ihre Mama Präsidentin der Faschingsgesellschaft. Fünf Jahre wirbelte sie bei den „Bambinis“ und eine Saison in der Kindergarde. Helena besucht die Rennertshofener Grundschule und ist in ihrer Freizeit sehr aktiv. Sie reitet gerne, spielt Gitarre und kickt als Verteidigerin in der E-Jugend des FC Rennertshofen. „Als mein Prinz kam nur Kilian in Frage, den kenne ich schon ewig,“ betont Helena.

Kilian Klink ist ein Jahr und einen Tag älter als seine Prinzessin. Über das reizvolle Angebot musste er nur einen Tag überlegen und dann zusagen. Der Grasheimer kommt ebenfalls aus einer Faschingsdynastie. Sein Papa war 2004 Faschingsprinz in Rennertshofen. Dessen Prinzessin war damals Simone Riedlberger, die heute das Kinderprinzenpaar trainiert. Kilian besucht die Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld, engagiert sich dort auch bei den Pfadfindern und zielt mit dem Lichtgewehr für den Grasheimer Schützenverein. Für die Fidelitas trägt er die Standarte. Beide wünschen sich einen schönen und unfallfreien Fasching, wenn er 2024 auch kurz ist.

Bürgermeister Hirschbeck wünscht der Fidelitas einen "grandiosen Fasching"

Prinzessin Laura Golombek ist bisher vor allem durch die Rennertshofener Theaterfreunde bekannt. Nun schwingt sie das Zepter für die Fidelitas. Die 22-Jährige studiert an der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg Nachhaltigkeit im Umweltmanagement. Theater, Tanz, Fitness und Teamsport, vorzugsweise Volleyball, sind ihre Freizeitaktivitäten. „Überhaupt beschäftige ich mich gerne“, sagt sie. Ihre beiden Geschwister waren ebenfalls schon für die Fidelitas im Faschingseinsatz. „Die Überzeugungskünste, dass ich es mache, waren riesengroß“, verrät Laura.

Max Betz kommt aus Stepperg, ist 25 Jahre alt und Kfz-Mechatronikermeister in Rennertshofen. Er hat gerade eine erfolgreiche Theatersaison als Bühnenbauer bei der Stepperger Laienspielgruppe hinter sich. Seine Hobbys sind tanzen, Ski fahren und die Freiwillige Feuerwehr, in der er bereits seit 13 Jahren dient. „Regierungserfahrung“ hat Max schon als Kinderprinz, ehe er sich 2017 der Showtanzgruppe „Tanzglanz“ anschloss. Vor zwei Jahren kehrte er zur Fidelitas zurück, wo er Beisitzer im Vorstand ist. Katharina Fürleger-Schmidt trainiert das Prinzenpaar.

Lesen Sie dazu auch

Die Rennertshofener Fidelitas zählt rund 400 Mitglieder über die Marktgrenzen hinaus. Die Jecken haben in dem kommenden kurzen Fasching viele Aufträge, wofür mehrere Hundert Orden gerade in Arbeit sind. Bürgermeister Georg Hirschbeck wünschte der Fidelitas trotz der kurzen Saison einen „grandiosen und geilen Fasching“.