Neuer Lehrbienenstand für den Rennertshofener Imkerverein

Der Imkerverein in Rennertshofen spricht sich bei Mitgliederversammlung für die Übernahme und Umrüstung eines alten Standes aus. Was dort angeboten werden soll.

Es war ein Thema, das die Mitgliederversammlung des Imkervereins Rennertshofen bestimmt hat: Ob und wie kann der Verein die Übernahme eines Bienenstandes bei Hütting zu einem Vereins- und Lehrbienenstand ausbauen? Doch nach reichlicher Diskussion fand sich am Ende doch eine Lösung.

Der Imkerverein zählt durch den Weggang von vier Vereinskollegen im vergangenen Jahr und sechs Neuzugängen aktuell 32 Mitglieder, die knapp 140 Bienenvölker betreuen. Ein Augenmerk im zurückliegenden Bienenjahr lag in der guten Behandlung der Bienen durch die Unterdrückung der Varroamilben. Diese Schmarotzer, die sich in den Drohnenwaben entwickeln und dann die Bienen aussaugen, müssen immer wieder zurückgedrängt werden. Natürlich galt der Verjüngung der Bienenvölker und der Honigernte die besondere Aufmerksamkeit. Die Erträge lagen im Jahr 2021 witterungsbedingt bei der Hälfte des langfristigen Mittels.

Neuer Lehrbienenstand bei Hütting

Der Bericht des Vorsitzenden Ulrich Sorg über das zurückliegende von Corona geprägte Jahr, war eher kurz, der von Schatzmeister Stefan Artner, der die Kasse auf ein neues Buchungssystem umstellte, ebenso. Da der langjährige Schriftführer Josef Heckl im Herbst plötzlich verstarb, wurde auf Vorschlag die Jungimkerin Yvonne Mauerberger einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Der im Jahr 1983 bei Hütting auf Gemeindegrund erbaute Bienenstand, den der jüngst verstorbene Imker Wolfgang Meyer in Pacht hatte, wurde dem Wunsch seiner Söhne entsprechend dem Imkerverein angeboten. Die Vorstellung bei der Versammlung fand große Zustimmung, weshalb bald eine weitere Besichtigung mit der Gemeinde und interessierten Mitgliedern folgen soll. Der gefasste Grundsatzbeschluss für eine Übernahme durch den Imkerverein kann dann umgesetzt werden. Eine Königinnenzucht und Fortbildungen, wie sie Georg Rödl und Herbert Mauerberger skizzierten, können dort angeboten werden.

Rennertshofener Imkerverein zieht Bilanz

Stellvertretender Bürgermeister Johann Muschler überbrachte die Grüße der Gemeinde und stellte in Aussicht, dass diese über Förderanträge eventuell auch den Umbau des Bienenstandes unterstützen könne. Muschler, der die Förderung der Bienen auch persönlich sehr wichtig findet, sagte, dass diese einen unschätzbaren Wert in der Bestäubung vieler Pflanzen leisteten. Die schriftliche Grußbotschaft des Imker-Kreisvorsitzenden Michael Tyroller zum Ausbau einen „Lehrbienenstandes“, dass dies eine großartige Sache wäre, bedeutet aber auch viel Arbeit und ehrenamtliche Stunden, unterstütze die Entscheidung. Nahezu einstimmig beschloss der Verein, bei einer baldigen gemeinsamen Besichtigung mit der Gemeinde und den Vorbesitzern die Übergabe.

Muschler war angetan von der Aktivität des eher kleinen Imkervereins und würde sich freuen, wenn die Imker in der kommunalen Streuobstwiese den Verbissschutz nachbessern, sich am Ferienprogramm für Kinder und am geplanten Marktfest im Sommer beteiligen würden. Wenn das Wetter jetzt mild werde, so Vorsitzender Sorg in seinem Schlusswort, blühten die Kirschen und es und gebe viel Arbeit bei den Bienen. Die Honigräume könnten aufgesetzt werden und an die Völkervermehrung sei zu denken. Zudem müssten ab diesem Jahr alle Behandlungsmittel gegen die Varroamilben in ein Bestandsbuch eingetragen werden. (nr)