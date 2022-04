Teuerste, aber beste Lösung: Treidelheimer Hochbehälter wird saniert

Plus Der Zweckverband der Heimberggruppe spricht sich für die Sanierung des Treidelheimer Hochbehälters aus. Die Leitungen in Riedensheim müssen noch warten.

Mit der Sanierung des Treidelheimer Hochbehälters beschäftigt sich der Zweckverband zur Wasserversorgung der Heimberggruppe schon seit einigen Jahren. Nun geht es in die finale Phase. Am Mittwochabend beschloss die Verbandsversammlung, den Hochbehälter innen und außen komplett zu sanieren. Die Kosten werden auf netto 522.000 Euro veranschlagt.