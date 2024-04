Neuburg

Von Gameboy bis Playstation: Neuburger organisiert Retrogamebörse im Boxenstall

Plus Videospiele sind angesagt. Manche Fans setzen auf Klassiker. In Neuburg findet jetzt erstmals eine Verkaufsbörse für Retrogame statt. Es werden Händler aus ganz Deutschland erwartet.

Von Adrian Hauk

Ein großer Schrank mit den verschiedensten Videospielen schmückt das Wohnzimmer von Christoph Eitelhuber. Von Super Mario bis Donkey Kong ist alles zu finden. Die Besonderheit: Alle Spiele befinden sich in der Originalverpackung und wurden noch kein einziges Mal benutzt. Denn die meisten Spiele gibt es gar nicht mehr im Laden zu kaufen. Der 39-Jährige ist ein leidenschaftlicher Sammler der sogenannten "Retrogames".

Diese besondere Leidenschaft hat der 39-Jährige noch aus seiner Jugendzeit. "Ich selber habe die verschiedensten Konsolen gespielt und habe nie so wirklich losgelassen. Das Sammeln habe ich jedoch erst in den vergangenen Jahren begonnen." Von anfangs sporadischen Einkäufen entwickelte sich immer mehr eine Begeisterung für das Sammeln der Spiele. Jetzt will Eitelhuber den nächsten Schritt gehen und Gleichgesinnte treffen. Deshalb organisiert der Videospielfan am Samstag, 25. Mai, eine Retrogame-Börse im Boxenstall in Neuburg.

