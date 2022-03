Die Bürgerinnen und Bürger aus Rohrenfels können künftig leichter ihre Pakete aufgeben. Bei der Tankstelle Link steht nun eine neue DHL-Packstation.

Die Post-Tochter DHL Paket hat eine Packstation mit 61 Fächern in der Neuburger Straße 21 in Rohrenfels in Betrieb genommen.

Neue DHL-Packstation in Rohrenfels

Wie das Unternehmen mitteilt, ist die neue modulare Packstation bei der Tankstelle Link an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. (nr)