Spielplatzfest in Ballersdorf so gut besucht wie nie

Der Schützenverein Eichenlaub Ballersdorf hat wieder ein schönes Fest für Groß und Klein organisiert.

Das Spielplatzfest in Ballersdorf hat am vergangenen Wochenende viele Besucher angelockt. Schon am Samstagabend kamen zahlreiche Gäste ins Festzelt auf dem Spielplatz. Die leckere Sau vom Grill war restlos ausverkauft. Beim gemütlichen Beisammensein ließen sich die Besucher und Besucherinnen kühle Getränke schmecken, während sich die Kinder auf dem Spielplatz verausgaben konnten. Für die Erwachsenen öffnete zu späterer Stunde die Bar, dort wurde bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert.

Ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beim Auf- und Abbau, in der Küche, beim Spülen, beim Ausschank oder in der Bar wären Veranstaltungen wie diese nicht möglich. Foto: Lisa Hüttl

Am Sonntag hielt Pfarrer Dominic Leutgäb an der Ballersdorfer Kapelle einen Gottesdienst ab, der gut besucht war. Im Anschluss fanden erneut viele Gäste den Weg ins Festzelt, wo sie mit gemischtem Braten, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen versorgt wurden. Auch am Sonntag sollte vom Essen kaum ein Bissen übrig bleiben. Die Bilanz für das Fest fällt somit durchwegs positiv aus. Mit rund 450 Gästen dürfte es wohl das bisher bestbesuchte Spielplatzfest in Ballersdorf gewesen sein. (AZ)