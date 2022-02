Hustenanfall, Gas gegeben und dann hat’s gekracht

Auf einem Parkplatz vor einem Discounter in Schrobenhausen erlitt ein Mann einen heftigen Hustenanfall, bei dem er sogar das Bewusstsein verlor. Das hatte Folgen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Augsburger Straße wartete am Freitagmittag ein 54-jähriger Waidhofener in seinem Auto, um einen anderer Wagen das Ausparken zu ermöglichen. Als dieses Auto, in dem eine 34 Jahre alte Frau aus Gachenbach am Steuer saß, aus der Parklücke ausgefahren war, erlitt der Waidhofener in seinem Fahrzeug einen so heftigen Hustenanfall, dass er, wie die Polizei mitteilt, kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

In diesem körperlichen Zustand drückte der Fahrer das Gaspedal seines Fahrzeuges, das mit einem Automatikgetriebe ausgestattet war, ungewollt durch. Sein Wagen fuhr an und aus Sicht des Fahrers stand der Pkw der jungen Fahrerin quer vor ihm. Das Autos des Waidhofeners rammte in die rechte Seite des Wagens, schob diesen auf Grund der Wucht des Aufpralls rund zwei Meter vor sich her und drückte diesen noch gegen ein anderes Auto.

Der Fahrer des Golfs kam mit einen Rettungswagen zur weiteren Abklärung seines Zustandes ins Krankenhaus Schrobenhausen. Genau wie die junge Frau wurde er durch den Unfall leicht verletzt, wobei sich die Fahrerin selbstständig ins Krankenhaus begab. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 19.000 Euro. (nr)

