Leerstehende Gaststätte in Steingriff brennt: Verdacht auf Brandstiftung

Sonntagfrüh bemerkt ein Anwohner ein Feuer in der ehemaligen Wirtschaft. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Brand möglicherweise bewusst gelegt wurde.

Im Schrobenhausener Stadtteil Steingriff ist ein Feuer in einer seit Längerem leerstehenden Gaststätte ausgebrochen. Der Vorfall, der sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden zutrug, sorgte für Aufregung unter den Anwohnern. Ein aufmerksamer Bürger entdeckte die Flammen um 6 Uhr morgens und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Gaststätte in Steingriff brennt: Kripo sucht Zeugen

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte das Feuer, das im Treppenhaus seinen Anfang nahm, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile wurde erfolgreich verhindert, teilt die Polizei mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene materielle Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, doch erste Untersuchungen deuten auf eine mögliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei in Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)