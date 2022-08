Markus Söder am Donnerstag zu Besuch in Schrobenhausen

Zum Auftakt des Volksfestes in Schrobenhausen am 4. August kommt der bayerische Ministerpräsident. Besucher sind vor dem Rathaus willkommen.

Das Goldene Buch der Stadt Schrobenhausen wird in Kürze um einen Eintrag reicher: Ministerpräsident Markus Söder besucht am Donnerstag, 4. August, die Spargelstadt. Im Lenbachsaal des Rathauses trägt er sich um 18 Uhr ins Goldene Buch ein. „Anschließend ist vor dem Rathaus ein Bad in der Menge geplant“, erklärt Sibylle Weiß aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters den weiteren Ablauf des Abends. Wobei dies in Anbetracht des neuen Schrobenhausener Wasserspiels natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist.

Wer Söder seine Aufwartung machen möchte, ist herzlich vor das Rathaus eingeladen. Im Anschluss an ein kurzes Standkonzert mit der Hohenwarter Marktkapelle, den Holledauer Hopfareissern und den Jagdhornbläsern erfolgt der Auszug zum Festplatz. Ehrengäste, Musikkapelle und Vereine begleiten den Fußmarsch des Ministerpräsidenten zur Eröffnung des Volksfestes. Begleitet wird der Festzug von Brauereigespann und Ehrenkutsche. (AZ)

