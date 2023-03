Seltener Gast in niedriger Höhe über Neuburg

Am Dienstag war mit einer Boeing 747 ein sehr seltener Gast in niedriger Höhe am Himmel über Neuburg zu beobachten. Die Maschine hatte eine Anflugübung auf die Start- und Landebahn des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 gemacht und verabschiedet sich nach einem so genannten „touch and go“ wieder in westlicher Richtung. Die 747 oder auch Jumbojet ist ein vierstrahliges Großraumflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing. Seit seiner Entwicklung in den 1960er-Jahren war die 747 über mehrere Jahrzehnte das größte Passagierflugzeug weltweit. Foto: TaktLwG74