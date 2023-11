„Suche Fresser, weiblich“: Volkstheater Stepperg zeigt drei lustige Einakter

Plus Die Laienschauspielgruppe Stepperg zeigt drei lustige Kurzstücke. Das Publikum spendet rasenden Beifall. Fünfmal noch steht das Ensemble auf der Bühne.

November ist die Zeit der Volkstheater, auch in Stepperg. Derzeit spielt sich das kulturelle Leben im Pfarrstadel ab. „Der wird im nächsten Jahr sogar noch aufgewertet“, freut sich Karina Rehm, die treibende Kraft für Aktivitäten im rund 100 Plätze fassenden Pfarrstadel.

Bei der Laienschauspielgruppe führt sie gemeinsam mit Manfred Tanzer Regie und souffliert. Vor allem aber freut sie sich, dass ein langwieriges Gezerre zwischen Diözese und Denkmalamt wegen Einbau und Finanzierung einer barrierefreien Toilette positiv entschieden ist. „Unsere älteren Besucher müssen künftig nicht mehr den beschwerlichen Weg in den Keller nehmen“, betont Rehm. Die Genehmigung steht und die Finanzierung durch Clemens Graf von Moy großzügigerweise auch.