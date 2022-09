Patenbitten mit mehreren Kraftproben für Feuerwehr Ortlfing/Biding

Plus Die Feuerwehr Ortlfing-Biding suchte die Kollegen aus Straß-Moos als Pate für ihr 125-jähriges Gründungsfest aus. Das kostete die Floriansjünger nicht nur einige Überwindung. Es wird auch reichlich flüssige und feste Nahrung fällig.

„Gut, dass wir den Straßer Dorfplatz gebaut haben,“ betonte Burgheims Bürgermeister Michael Böhm bei einer Veranstaltung, die coronabedingt mit zweijähriger Verspätung stattfand. Ursprünglich wollte die Freiwillige Feuerwehr Ortlfing-Biding ihr 125-jähriges Gründungsjubiläum im Jahr 2021 feiern. Nun wird das Feuerwehrfest vom 8. bis 11. Juni 2023 zu einem geschichtsträchtigen Ereignis in dem Burgheimer Ortsteil.