Neuburg

18:00 Uhr

So denken Menschen in Neuburg über das Genderverbot

Von Verena Litter, Laura Dietrich

Ab 1. April gilt offiziell Genderverbot an Schulen, Unis und in Behörden. Doppelpunkte und Sternchen sind dann passé. Was denken die Menschen in Neuburg darüber?

Das Gendern wurde am 19. März vom bayerischen Ministerrat offiziell verboten. Ab Montag, 1. April, soll diese Regelung jetzt an Schulen, Unis und Behörden angewandt werden. Die Entscheidung sorgt bayernweit für kontroverse Diskussion. Doch was denken die Menschen in Neuburg darüber? Unsere Redaktion hat sich in der Innenstadt umgehört. Emma Brosi ist selbst Schülerin. Die Teenagerin aus Steppberg hat zum Thema eine Meinung: "Ich akzeptiere das Genderverbot zwar, aber halte es für sehr unnötig." Sie denkt da auch an ihre Mitschüler. "Für die Schüler ist es ja nicht so schlimm zu gendern." Deshalb sollte ihrer Meinung nach, sollte die Sprache verwenden dürfen, die er möchte. "Ich verstehe auch, wenn es jemandem wichtig ist." Wie das Genderverbot in Neuburg und Umgebung aufgenommen wird Eugen von Redwitz, ehemals Landtagsabgeordneter für die Region in München, ist politisch nach wie vor bestens informiert und hat sich auch zum Thema Gendern eine Meinung gebildet. Eugen von Redwitz, Rennertshofen Foto: Laura Dietrich Er hält die Entscheidung für gut: "Es ist korrekt, das generelle Verbot einzuführen, da nach meiner Erfahrung der Versuch, den Unterschied zwischen Frauen und Männern zu verdeutlichen, misslungen ist." Dass das Genderverbot in der Realität auch wirklich konsequent umgesetzt werden kann, hält Philipp Maul aus Neuburg für schwierig: "Ich glaube, das Verbot ist schwer umsetzbar, vor allem beim Reden im Unterricht. Das Gendern zu verbieten, ist außerdem ein komischer Ansatz. Ich finde, es gibt aktuell größere Probleme, mit denen man sich beschäftigen kann."

Philipp Maul, Neuburg Foto: Laura Dietrich Dieser Meinung stimmen auch einige andere Befragte zu, allerdings wollen sich nur wenige öffentlich zum Thema äußern. "Es gibt größere Probleme, als übers Gendern zu streiten" Ganz anders sieht das Till Schorer aus Oldenburg, der in der Neuburger Innenstadt unterwegs ist. Er findet, das Gendern im Alltag ist auch ohne großen Aufwand möglich. "Ich gendere im Alltag vor allem auch beruflich. Ich finde das Gendern wichtig ist, um niemanden auszuschließen. Das geht ja auch, ohne Sonderzeichen wie Sternchen zu verwenden." Till Schorer, Oldenburg Foto: Laura Dietrich Man könnte in Briefen einfach auf die Form achten, zum Beispiel durch Anreden wie Sehr geehrtes Kollegium, schlägt er vor. Er ist außerdem für die Meinungsfreiheit, was das Thema betrifft. "Das Genderverbot finde ich nicht gut. Es sollte jedem selbst überlassen werden, ob er gendert." Zu der Regelung an Schulen sagt Schorer: "Auch im Schulalltag könnte man ja einfach Formen finden, die jedes Geschlecht einschließen. Die Abschaffung von Gendern finde ich einfach nicht zukunftsorientiert."

