Einfamilienhaus brennt - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Unsernherrn brennt ein Teil des Daches eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr handelt schnell. Was ist passiert?

Am Samstag gegen 16 Uhr meldete ein Anrufer in der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung vom Dach eines Einfamilienhauses in Unsernherrn. Der daraufhin alarmierte Inspektionsdienst, der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Unsernherrn stellten an der Einsatzstelle den Brand von mehreren Quadratmetern der Dachhaut fest, berichtet die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen mehrerer Trupps unter Atemschutz konnte die Brandausbreitung auf weitere Teile des Daches oder auf das Gebäudeinnere verhindert werden.

Zur Kontrolle der Brandstelle mussten im Anschluss an die Löschmaßnahmen weitere Teile der Dachhaut geöffnet werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Unsernherrn mit insgesamt 39 Kräften sowie Kräfte von Polizei und Rettungsdienst. (AZ)