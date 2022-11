In Unterhausen gibt es heuer wieder einen Weihnachtsmarkt

Zwei Mal musste der Unterhausener Weihnachtsmarkt pandemiebedingt ausfallen. Heuer findet er wieder statt und feiert am ersten Adventswochenende seine 20. Auflage. Was geboten ist.

Jetzt leuchtet er wieder, der gelbe Stern auf dem Plakat, das den Unterhausener Weihnachtsmarkt – der immer am ersten Adventswochenende ausgerichtet wird – ankündigt. Zwei Mal musste der heuer in seiner 20. Auflage stattfindende Markt wegen der Pandemie ausfallen. Doch in diesem Jahr packen die Unterhauser am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, wieder an.

Vor zwei Wochen hat eine Gruppe Freiwilliger schon die 32 Holzhütten aufgebaut, nun werden die Wege noch mit Hackschnitzeln belegt und die Stände ausgestattet. Ein eigenes Dekoteam sorgt dafür, dass der Unterhausener Markt besonders liebevoll gestaltet ist. Von Anfang an – als der Markt 2001 aus einer Privatinitiative entstand – wurden zwei Grundsätze eingehalten.

Eine Gruppe Freiwilliger hat die 32 Holzhütten des Weihnachtsmarkts bereits aufgebaut. Foto: Annemarie Meilinger

Zum einen wollte man keinen „Kommerz“-Markt, deswegen werden in den Ständen in Unterhausen nur Produkte verkauft, die selbstgemacht sind. Zum anderen ist der Markt ein Benefizprojekt. Ein großer Teil von den Einnahmen, die an Zehrständen, von der Tombola und den Standgebühren am Ende übrig bleiben, kommt wohltätigen Einrichtungen in der Region zugute. In den vergangenen 19 Jahren haben schon viele Vereine und Initiativen davon profitiert, 91.000 Euro hat der Weihnachtsmarkt bisher schon gespendet.

Der Markt öffnet am Samstag, 26. November, um 16 Uhr mit der Sinninger Blaskapelle, um 18 Uhr spielt „Boarisch Blosn“. Am Sonntag, 27. November, öffnet der Markt schon um 11 Uhr. Um 16.30 Uhr spielt die Blaskapelle Oberhausen, und wenn es dunkel ist, werden die Rennertshofener Flammentänzerinnen mit ihrem Programm „Wintermärchen’“ verzaubern.

Während der Öffnungszeiten des Markts ist im Saal des Innovationszentrums neben der Kirche in Unterhausen eine Modelleisenbahnanlage aufgebaut. Modellbahnfreunde können dort in die Rolle des Schaffners schlüpfen und Züge fahren lassen.