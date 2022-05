Maibock-Gaudi in Unterhausen für den guten Zweck

Plus Der Soldaten- und Kriegerverein feiert wieder ein Starkbierfest. Der Vorsitzende muss schuhplatteln und die Brüder Barnabas nehmen kein Blatt vor den Mund.

Schon zum dritten Mal hat der Unterhausener Krieger- und Soldatenverein ein Starkbierfest im Innovationszentrum ausgerichtet. Nach zweijähriger Pause und etwas später angesetzt, war es heuer ein „Maibock-Fest“ – schließlich soll man Feste feiern, wie sie fallen oder möglich sind. Und es war ohnehin höchste Zeit für eine gemeinsame Gaudi im „Inno“.