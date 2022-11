Unterhausen

19:00 Uhr

Weihnachtsmarkt mit viel Atmosphäre und einigen Neuheiten

Plus Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Unterhausen zieht die Besucher an. Neun Händler sind heuer erstmals dabei. Eine Bilderausstellung blickt auf die Markt-Historie.

Von Andrea Hammerl

Schon der Start ist vielversprechend: Es ist noch nicht einmal dunkel, da stürmen die Besucherinnen und Besucher schon den atmosphärischen Weihnachtsmarkt in Unterhausen. Zum zehnten Mal reiht sich Bude an Bude im alten Schulgarten neben dem Feuerwehrhaus, spielen Bläser weihnachtliche Musik, erwarten selbst gemachte Dekoartikel und Nützliches aus Holz, Gips, Wachs und Wolle, von Bienenerzeugnissen bis zu Gestricktem die Besucher und aus den Essensständen duftet es verführerisch. Erfahrungsgemäß bilden sich hier die längsten Schlangen. Manchmal so lang, dass nicht klar ist, wofür. Auf die vorsichtige Frage am Schlangenende "Gibt es hier Thüringer Bratwürste?“ folgt dann schon mal die Antwort "Ja, aber auch Vegetarisches“. Die Thüringer Rostbratwürste seien wirklich aus Thüringen, versichert Annemarie Meilinger, importiert mithilfe eines dorthin ausgewanderten Landwirts. "Heuer haben wir doppelt so viele, weil sie beim letzten Mal schon am Samstag ausverkauft waren“, verrät das Vorstandsmitglied des Weihnachtsmarktvereins lachend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

