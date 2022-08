BRK Weichering: Brüder sind seit einem halben Jahrhundert beim Roten Kreuz

Die BRK-Bereitschaft Weichering zieht bei ihrem Sommerfest eine Bilanz des vergangenen Jahres. Dabei gibt es viele lobende Worte und zwei ganz besondere Ehrungen.

„Es ist ein Fest für euch alle, diesmal steht ihr im Mittelpunkt“, begrüßte Joachim Gschrey als Bereitschaftsleiter eine große Zahl von ehrenamtlichen Rotkreuzaktiven aus dem Gemeindebereich Weichering zum Sommerfest. Die Gruppe ist auf inzwischen 42 Aktive angewachsen, elf mehr als noch vor einem Jahr. 2021 hat die Gruppe 2380 ehrenamtliche Stunden geholfen. Das bedeutet ein Plus von 500 Stunden gegenüber dem Vorjahr. „Das ist nicht nur schwer beeindruckend, darauf könnt ihr richtig stolz sein“, lobte der stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Günther Schalk. Zwei Mitglieder wurden für fünf Jahrzehnte Ehrenamt ausgezeichnet.

Karlshuld und Weichering haben einen gemeinsamen Helfer-vor-Ort-Dienst

Auf die Zahl der ehrenamtlichen Stunden hat sich insbesondere ausgewirkt, dass die Rotkreuzler in Weichering und Karlshuld einen gemeinsamen „Helfer-vor-Ort“-Dienst eingerichtet haben. Rund um die Uhr ist ein Einsatzfahrzeug in den beiden Gemeinden im Einsatz und wird von der Rettungsleitstelle alarmiert, sobald dort ein Notfall aufläuft. Jeweils im Zweierteam rücken dann die ehrenamtlichen Sanitäter aus und versorgen dann schon mal den Notfallpatienten, bis der Rettungswagen in der Regel aus Neuburg eintrifft. Dass dieser Dienst nicht nur wertvoll, sondern auch dringend nötig ist, zeigt, dass der Helfer vor Ort 2021 insgesamt 193 Einsätze in den Gemeindebereichen Karlshuld und Weichering absolviert hat. „Und das, obwohl wir wegen Corona erst ab März und nur bis November ausrücken durften“, betonte Gschrey.

BRK-Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey waren die Freude und der Stolz über das Geleistete anzumerken. Er betonte dabei auch die Wichtigkeit der Unterstützung gerade der Partnerinnen und Partner für die Aktiven im ehrenamtlichen Dienst.

Die BRK-Ehrenamtlichen in Weicherung haben 1300 Stunden Fortbildung absolviert

Nachdem die reguläre Jahresabschlussfeier im Februar coronabedingt entfallen musste, wurde diese kurzerhand in das Sommerfest integriert. In seiner Bilanz wies auch darauf hin, dass die ehrenamtlichen Rotkreuzler im vergangenen Jahr allein 1300 Stunden Ausbildung und Fortbildung absolviert haben. Die Bereitschaft ist auch nicht nur im Gemeindegebiet bei Veranstaltungen aktiv. Im Rahmen der Hilfe für Ukraineflüchtlinge war sie in Schrobenhausen zur Betreuung eingesetzt und half auch bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.

Besonders stolz zeigte sich Bereitschaftsleiter Gschrey auf die Gründung der Jugend-Rotkreuz- Gruppe 2021 in Weichering, die im Mai 2022 mit elf Kindern die erste Gruppenstunde startete. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft unserer Bereitschaft in Weichering“, betonte Gschrey.

Günther Schalk lobte die BRK-Verantwortlichen in Weichering

„Schwer beeindruckt“ von der Bilanz und der Entwicklung zeigte sich auch Günther Schalk. Er ist nicht nur stellvertretender Kreisvorsitzender des BRK im Landkreis, sondern zugleich Landesjustiziar und Mitglied des Präsidiums des Bayerischen Roten Kreuzes. „Wir haben in vielen Bereichen des Landes gerade nach Corona das Problem, wieder ausreichend aktive Helfer für Sanitätsdienst und die Rotkreuzarbeit vor Ort zu animieren – aber was ihr in Weichering leistet, ist wirklich sensationell“, lobte auch er die Rotkreuz- Familie vor Ort. Jede Stunde Rotkreuzarbeit sei „etwas ganz Besonderes“, weil sich der Aktive bewusst entscheidet, seine Zeit für andere Menschen einzusetzen.

Georg und Johann Winter sind seit 50 Jahren beim BRK Weichering

Zwei ganz besondere Ehrungen konnte der Weicheringer BRK-Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey zusammen mit dem stellvertretenden BRK-Kreisvorsitzenden Günther Schalk und Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann vornehmen. Zwei Brüder, Georg und Johann Winter, erhielten die Auszeichnungsspange und eine Urkunde für jeweils 50 Jahre ehrenamtlichen Dienst im Roten Kreuz. „Das ist eine ganz besondere Leistung“, hob Gschrey hervor.

„Früher ist das alles noch ganz anders gelaufen“, erinnerte sich Georg Winter zurück. „Wir wollten damals eigentlich nur einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein machen, auf einmal hatte uns unsere Mutter gleich für die Rotkreuzkolonne angemeldet.“ Ebenso wie sein Bruder habe er es aber nie bereut, so lange für das BRK aktiv zu sein, bekannte Georg Winter, der lange Jahre selbst die Bereitschaft Weichering geführt hatte. (AZ)