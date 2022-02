DGB befürwortet den Bau eines Paketzentrums in Weichering

Kreisverband des Gewerkschaftsbunds hält in diesem Zusammenhang den vierspurigen Ausbau der B16 für notwendig.

In seiner jüngsten Sitzung behandelte der DGB-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen das geplante DHL-Paketzentrum in Weichering. DGB-Kreisvorsitzender Dominik Geißler begrüßte den für den 13. März geplanten Bürgerentscheid. „Projekte dieser Größenordnung können und dürfen nicht mehr ohne Bürgerbeteiligung erfolgen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Der DHL-Konzern will mit einer Investitionssumme von rund 100 Millionen Euro ungefähr 400 Arbeitsplätze schaffen. Der ver.di-Vertreter im DGB-Kreisverband, Wolfgang Gall, wies darauf hin, dass DHL Tariflohn bezahlt, was in der Branche keine Selbstverständlichkeit darstellt.

DGB: Hoffnung, dass Weicheringer beim Bürgerentscheid für das Paketzentrum stimmen

Den Gewerkschaftern sei natürlich bewusst, dass ein Paketumschlagsplatz für bis zu 45.000 Pakete in der Stunde insbesondere für die direkten Anwohner eine Verkehrsbelastung darstellt, die auch mit einer ausgebauten B16 nicht von der Hand zu weisen sei. Nichtsdestotrotz befürwortet die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Gerda Werner das Vorhaben. „Ich hoffe, dass die Weicheringer Bürger beim Bürgerentscheid für das Paketzentrum stimmen und so neue Arbeitsplätze im Landkreis entstehen können.” Und Dominik Geißler gibt den politisch Verantwortlichen mit auf den Weg: „Die B16 muss jetzt zügig ausgebaut werden.“ (nr)