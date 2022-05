Weichering

17:30 Uhr

Nach Corona-Pause: So war der "Tanz in der Mai" der Tanzschule Taktgefühl

Plus Heuer gab es ihn endlich wieder, den "Tanz in den Mai" der Neuburger Tanzschule Taktgefühl. Und Organisator Bernhard Gems schlug dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Von Andrea Hammerl

Es war heuer ein besonderer „Tanz in den Mai“, sowohl für Organisator Bernhard Gems von der Tanzschule Taktgefühl, als auch für die Ballbesucher. Und das gleich in zweifacher Hinsicht – der coronabedingt erste Tanzschulenball seit drei Jahren, zudem integrierte Gems den Abschlussball seiner Schülertanzkurse in den „Tanz in den Mai“, sodass der Saal in Weichering gut gefüllt war.

