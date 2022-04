Der Männergesangsverein Liederkranz Weichering würdigt Mitglieder ihr für jahrelanges Engagement. Hoffnungsvoll geht der Blick auf ein möglichst normales Vereinsjahr 2022.

Ganz so viele Mitglieder, wie erhofft, waren es nicht bei der Jahresversammlung des Männergesangsvereins Liederkranz Weichering. Wie so oft hat auch hier Corona dazwischengefunkt. Dennoch war die Tagesordnung üppig und neben Neuwahlen standen auch einige Ehrungen für jahrzehntelange Vereinstreue auf dem Programm sowie ein Ausblick auf das 150-jährige Bestehen des Gesangsvereins.

Weicherings Bürgermeister Thomas Mack führte die Wahlen durch. So wurde Martin Meyer einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter bleibt Jakob Ehammer, Schriftführer Rainer Borrmann und dessen Stellvertreter Stefan Mack. Neu als Vereinskassier wurde Verena Mack gewählt. Fahnenträger bleiben Stefan Aller, Albert Kerner und Gottfried Roth, neu dazu Michael Schmitt. Notenwart bleibt Walter Puritscher und Beisitzer sind Matthias Lautner, Stefanie Felbermeier und Josef Mack senior. Neue Kassenprüfer sind Elisabeth Haberland und Jonas Krappmann, den Posten des Jugendwarts übernimmt Josef Mack junior. Nach 32 Jahren als Kassier, wurde Peter Mattes in den wohlverdienten Ruhestand geschickt, wie auch seine Vorgänger Karl Mandlmeier und Adolf Rechner.

Zahlreiche Ehrungen beim Weicheringer Männergesangsverein Liederkranz

Neben den Wahlen standen auch einige Ehrungen auf der Agenda. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden Hubert Landsberger, Birgit Krupka und Ludwig Traber ausgezeichnet. Walter Puritscher gehört seit 50 Jahren zum Verein und Egon Behr, Johann Lautner, Josef Lautner und Gottfried Roth seit 55 Jahren. Stolze 60 Jahre sind Ehrenvorsitzender Josef Mack senior und Rudolf Greiner mit von der Partie.

Josef Mack senior und Rudolf Greiner sind seit 60 Jahren Mitglied beim Weicheringer Männergesangsverein

Vorsitzender Martin Meyer blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück und Bürgermeister Mack bedankte sich bei allen, die zum erfolgreichen Gelingen im Verein beitrugen, der 145 Mitglieder zählt, davon 21 Sänger. Mit Blick auf die kommenden Monate hoffen die Mitglieder, dass die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen heuer am 5. und 6. Juni stattfinden können, ebenso wie das Donaumoosgausängerfest am 1. Juli. Geplant sind auch ein Schinkenessen, ein Auftritt beim Aufstellen des Maibaums sowie an Fronleichnam. Zudem geht es nach coronabedingter Pause wieder mit den wöchentlichen Proben der Sänger und Musiker weiter.