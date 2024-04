16-jähriger Mopedfahrer legt nahe Zell eine Bruchlandung hin

Ein Jugendlicher landet Sonntagabend mit seinem Moped in einem Wasserkanal bei Zell. Seine Bruchlandung geht allerdings glimpflich aus.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer aus Neuburg hat am Sonntagabend eine Bruchlandung hingelegt. Dabei hat sich der Jugendliche leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr war der 16-Jährige auf dem Feldweg als Verlängerung der Straße Am Zeller See bei den Kiesweihern in Zell unterwegs. Am Ende des Feldwegs fuhr er aus bislang er aus noch unbekannten Gründen in den Schornreuter Kanal und kam dadurch zu Sturz.

Sturz mit dem Moped: 16-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Der Jugendliche war immerhin so verletzt, dass er ein Rettungswagen notwendig war und den Jugendlichen mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Neuburg brachte. Am Moped entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 20 Euro. (AZ)

