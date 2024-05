Aufsteiger Heidenheim und Mainz beschließen 32. Spieltag

Der 1.

FC Heidenheim empfängt zum Abschluss des 32. Spieltages in der Fußball-Bundesliga den FSV Mainz 05. Mit einem Sieg am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) könnte der von Frank Schmidt trainierte Aufsteiger die Chance wahren, in der kommenden Spielzeit auf europäischer Bühne vertreten zu sein. Ein Absturz auf Relegationsplatz 16 ist nur noch theoretisch möglich.

Die Rheinhessen, die als einziger Bundesligist noch auf einen Auswärtssieg in dieser Spielzeit warten, kämpfen derweil um den Klassenerhalt. Schmidt kann auf den zuletzt gesperrt fehlenden Omar Traoré bauen. Auch Adrian Beck und Lennard Maloney könnten rechtzeitig fit werden. Für Marnon Busch kommt ein Einsatz dagegen zu früh.

(dpa)