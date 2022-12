Football besiegt Soccer: Gruß aus Den Haag für Joe Biden

Mit einem scherzhaften Tweet in Richtung seines amerikanischen Amtskollegen hat der niederländische Ministerpräsident den Achtelfinalsieg des Oranje-Teams gegen die USA bei der Fußball-WM in Katar gefeiert.

"Sorry Joe, football won", twitterte Mark Rutte("Sorry Joe, der Fußball hat gewonnen.")

Er spielte damit auf einen vor dem Spiel verbreiteten Video-Tweet von US-Präsident Joe Biden an, in dem dieser einen Ball des US-Kapitäns Tyler Adams annimmt und dazu sagt: "It's called soccer, go USA!" ("Man nennt das Soccer, los USA!"). Am Ende unterlagen die amerikanischen Fußballer mit 1:3.

(dpa)