Ein Toter nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist der Autofahrer noch an der Unfallstelle bei Dillingen gestorben.

Der Fahrer des Lastwagens kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto des 74-Jährigen sei am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

(dpa)