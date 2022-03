Fuchstal will ab 2024 energieautark sein

Plus Zur Bürgerversammlung kommen 51 Gäste in die Fuchstalhalle. Nur eine Bürgerin meldet sich zu Wort und kritisiert die Kleidung des Bürgermeisters. Der spricht über Windkraft, Nahwärme und die Fuchstalbahn.

Deutlich gesteigert hat sich das Interesse an der Fuchstaler Bürgerversammlung. Waren es 2020 nur 15 und im Jahr darauf 30 Bürgerinnen und Bürger, so wirkte die mit weiten Corona-Abständen bestuhlte Fuchstalhalle mit 51 Gästen relativ gut gefüllt. Unter ihnen befand sich etwa die Hälfte der 16 Gemeinderatsmitglieder. Im Gegensatz zu 2021 gab es trotz mehrfacher Nachfrage von Bürgermeister Erwin Karg nur eine Wortmeldung.