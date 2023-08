Hansi Flick nominiert Robin Gosens für kommende Länderspiele

Bei den kommenden Länderspielen ist Unions Robin Gosens für die DFB-Elf nominiert. Für die Köpenicker ist das eine besondere Nachricht.

Union-Neuzugang Robin Gosens steht erneut im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 29-Jährigen am Donnerstag für die kommenden Länderspiele gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September). Für die Köpenicker ist es eine Premiere: Erstmals steht ein aktueller Profi vom 1. FC Union Berlin im Kader der DFB-Elf für Länderspiele.

Gosens, der Mitte August von Inter Mailand zu den Eisernen stieß, debütierte im September 2020 im DFB-Team. Insgesamt stand er 16 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz, erzielte zwei Tore. Zuletzt spielte Gosens beim Länderspiel gegen Kolumbien (0:2) im Juni für Deutschland. Flick sprach am Donnerstag auch über seinen Austausch mit Union-Trainer Urs Fischer: "Meine Ansprechpartner sind die Trainer, das war auch diesmal so". Er habe vor dem Spiel in Darmstadt und auch danach mit Fischer gesprochen.

Bei Union legte Gosens in der Bundesliga einen traumhaften Start hin. Bei seinem Startelfdebüt im Duell mit Aufsteiger Darmstadt 98 (4:1) traf der Flügelspieler zum Doppelpack und führte die Berliner zum zweiten Saisonsieg. Stürmer Kevin Behrens steht nicht im Kader von Flick. Nach dem starken Liga-Start des 32-Jährigen mit vier Toren war spekuliert worden, ob er eine Chance bekommen würde.

Im erweiterten WM-Kader (55 Spieler) hatten im vergangenen Jahr bereits die Union-Leistungsträger Rani Khedira und Robin Knoche gestanden, waren aber letztlich nicht für das Turnier in Katar nominiert worden. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hatte die Nicht-Berücksichtigung von den beiden durch Flick zuletzt kritisiert. Khedira ist aktuell verletzt.

(dpa)