Dieses Paar aus Hagenheim bietet Gartentieren einen reichen Tisch

Plus Im Garten von Beate und Hannes Wenning aus Hagenheim wachsen über 700 Pflanzenarten. Sie sind vom Fach und verraten, warum eine gewisse Unordnung wichtig ist.

Mit der Zertifizierung und Verleihung der Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“ würdigen die gartenbaulichen Verbände eine boden- und wasserschonende Bewirtschaftung sowie den Erhalt der Artenvielfalt im Haus- und Kleingarten. Sie regen damit zur Nachahmung an. Auch im Landkreis Landsberg haben sich einige Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zertifizieren lassen. Wir stellen sie und ihre Gärten vor. Hier der Garten von Beate und Hannes Wenning in Hagenheim