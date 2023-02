Polizei findet in Fernreisebus aus Amsterdam mehrfach Drogen

Bei der Kontrolle eines aus Amsterdam kommenden Reisebusses hat die Polizei in Niederbayern gleich bei mehreren Reisenden Drogen gefunden.

Fünf Menschen wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt, wie die Polizei am Montag bekanntgab.

Ein 23-Jähriger hatte demnach einen Hasch-Brownie in seinem Gepäck, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in Duisburg eine geringe Menge Marihuana. Bei einem 24 Jahre alten Studenten fanden die Beamten bei der Kontrolle am Sonntag in Eging am See drei Kleinmengen Marihuana.

Eine 30-Jährige aus Frankfurt am Main hatte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana bei sich. Die Kontrolle des mitreisenden 34 Jahre alten Lebensgefährten der Frau führte schließlich zur Durchsuchung seiner Wohnung in Frankfurt am Main. Dort fanden die Polizeibeamten eine nicht geringe Menge Haschisch.

(dpa)