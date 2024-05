Zug erfasst Fahrrad an Bahnübergang: Mann schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist über einen geschlossenen Bahnübergang im Landkreis Rosenheim gefahren und hat sich bei einem darauffolgenden Sturz schwer verletzt.

Der 56-Jährige habe die Schranke bei Schechen ignoriert und sei daran vorbeigefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein in dem Moment durchfahrender Zug erfasste den Vorderreifen des Fahrrads, den 56-Jährigen selber jedoch nur ganz knapp nicht. Er stürzte daraufhin und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungsdienst fuhr ihn am Montag in ein Krankenhaus.

Die rund 50 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt, wie es weiter hieß. Die 55 Jahre alte Zugführerin erlitt einen Schock. Der Bahnverkehr wurde für knapp eine Stunde gesperrt. Gegen den Radler wird nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.

(dpa)