Jubiläum in Scheuring: Ein Abend in Grün und Weiß

Plus Der FC Scheuring feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Galaabend in der Lechrainhalle. Nicht nur verdiente Mitglieder werden geehrt, auch der Verein erhält eine besondere Auszeichnung überreicht.

Um eine multifunktionale Sportstätte wie die Lechrainhalle in einen eleganten Festsaal zu verwandeln, bedarf es kreativer Ideen und großen Einsatzes vieler fleißiger Helferinnen und Helfer. Dem FC Scheuring ist dies beim Galaabend zum 100-jährigen Bestehen des Vereins getreu dem Motto „Miteinander – Füreinander“ gelungen. Es wurde kräftig gefeiert und gleichzeitig erhielt der Verein eine ganz besondere Auszeichnung.