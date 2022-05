Unterdießen

vor 16 Min.

In Unterdießen entsteht ein Dorfladen von Bürgern für Bürger

Plus Bei der Bürgerversammlung in Unterdießen steht die Versorgung und Entwicklung der Lechraingemeinde im Fokus. Über was sonst noch alles gesprochen wird.

Von Dagmar Kübler

Bei der Bürgerversammlung in Unterdießen bezeichnete Bürgermeister Alexander Enthofer die Gemeinde als eine „gesunde Kommune“. Hauptthemen an diesem Abend waren ein mögliches Nahwärmenetz sowie der Dorfladen. Das Gelingen beider Projekte hängt allerdings von der Beteiligung der Bürger ab. Wie der Stand beim Dorfladen ist und wie das Projekt funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen