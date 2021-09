Aalen

Klinikum in Aalen soll vierten Kreißsaal bekommen

Plus Die Zahl der Geburten im Ostalb-Klinikum ist stark angestiegen. Das liegt auch daran, dass viele Frauen aus dem Ries dort entbinden.

Von Viktor Turad

Die Gynäkologie am Ostalb-Klinikum in Aalen braucht dringend einen vierten Kreißsaal. Der Grund: Die Zahl der Geburten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Bis Ende diesen Jahres wird mit 2000 Geburten binnen zwölf Monaten gerechnet, während es früher etwas mehr als 1000 waren. Diese Steigerung der Zahlen ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass mehr Ostälblerinnen in Aalen entbinden. Vor allem aus dem Ries, aber auch aus umliegenden Landkreisen kämen mehr Frauen nach Aalen, um dort ihr Kind zur Welt zu bringen. Dies hat Thomas Schneider vom Vorstand der Kliniken in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats mitgeteilt.

