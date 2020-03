vor 5 Min.

Alle Recyclinghöfe im Landkreis sind geschlossen

In der Coronakrise können die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, teilt der AWV mit. Welche Ausnahmen es gibt.

Alle Recyclinghöfe, Grünsammelplätze und Deponien des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben sind in Folge der aktuellen Situation geschlossen. Das teilt der AWV am Freitag mit: „Die Schutzmaßnahmen der Allgemeinverfügung können auf den Recyclinghöfen nicht eingehalten werden.“ Nur in sehr dringenden Fällen – etwa bei einem Umzug – könne nach vorheriger telefonischer Bestätigung Müll entsorgt werden. Die Geschäftsstelle des AWV in Donauwörth, ist für Parteiverkehr geschlossen, die Verwaltung aber telefonisch und per Email erreichbar. (pm)