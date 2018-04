vor 37 Min.

Almarin: Die Arbeitsgruppe legt los

Landrat Stefan Rößle regt die Gründung eines landkreisweiten Bädernetzwerkes an. Welche Vorteile das hätte.

Die Arbeitsgruppe Almarin hat sich getroffen. Das teilt Landrat Stefan Rößle mit, der auch ihr Sprecher ist. Die Gruppe leiste bereits Vorarbeiten, ehe der Kreisausschuss im Juni über das weitere Vorgehen entscheiden werde. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Kosten für nötige Studien ermittelt werden. Die Gruppe teilt mit: „Wenn wir den Erhalt des Almarins noch einmal ermöglichen können, haben wir es dem unfassbaren Engagement vor Ort zu verdanken. Der Ball liegt nun bei uns – und wir bleiben nicht untätig.“

Der Arbeitsgruppe gehören neben Mitarbeitern aus dem Landratsamt, der VG Ries und Rößle auch der Mönchsdegginger Bürgermeister Karl Wiedenmann, sowie sein Amerdinger Amtskollege Hermann Schmidt (Vorsitzender der VG Ries) an. Zudem soll die Arbeitsgruppe nach Bedarf durch weitere Personen ergänzt werden. In der Pressemitteilung wird Rößle zitiert: „Die zahlreichen Unterstützer und Vereine wie der Förderverein „Rettet das Almarin“, die DLRG oder die Wasserwacht des BRK haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie über wichtiges Knowhow verfügen. Auf sie und alle weiteren zukünftigen Nutzer des Bades, wie unsere Schulen und Vereine, können und wollen wir in diesem Prozess nicht verzichten. Wir müssen jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Ziel ist klar: einen dauerhaften Betrieb des Almarins zu ermöglichen.“

In ihrer ersten Sitzung legte die Arbeitsgruppe ihre Aufgaben fest. Zunächst sollen Machbarkeitsstudien einen verlässlichen Finanzbedarf vorgeben – für Investitions- und Betriebskosten. Wiedenmann: „Erst wenn wir konkrete Zahlen auf dem Tisch haben, können wir im nächsten Schritt Möglichkeiten für den Betrieb prüfen.“ Ergebnisoffen geprüft wird neben einem möglichen Zweckverband aus mehreren Gemeinden auch die angeregte Übernahme durch die Bayerische Rieswasserversorgung oder private Investoren. Auch eine anteilige Finanzierung durch Found-Raising, also die Möglichkeit einer direkten Bürgerbeteiligung, soll betrachtet werden. Aufgrund der womöglich komplizierten Trägerschaft sollen von der Arbeitsgruppe bei Bedarf auch juristische Prüfungen durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden. Ebenso soll die Möglichkeit eines Probebetriebes vor einer endgültigen Sanierung eruiert werden.

In jedem Fall muss die Förderfähigkeit des Gesamtprojektes von Seiten des Bundes oder Freistaats durch die Arbeitsgruppe intensiv geprüft und sichergestellt werden. „Wenn wir gemeinsam mit den Ehrenamtlichen und engagierten Menschen an einem Strang ziehen, wird auch die große Politik nicht wegsehen können und uns unterstützen“, sagt Schmidt.

Auch das von Rößle angeregte Geopark-Ries Besucherzentrum, das in unmittelbarer Nähe des Almarins entstehen soll, wird in der Arbeitsgruppe eine große Rolle spielen. „ Wir können uns als Landkreis auf diesem Wege in ein millionenschweres Gesamtkonzept zugunsten des Almarin und der gesamten Attraktivität in und um Mönchsdeggingen einbringen“, so der Landrat. Darüber hinaus regte er die Gründung eines landkreisweiten Bädernetzwerkes an. Von einem gemeinsamen Erfahrungs- und Ressourcenaustausch der insgesamt zwölf regionalen Hallen- und Freibäder könnten alle Gemeinden und damit letztlich auch alle Bürger profitieren, so die Mitteilung. (pm)