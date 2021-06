Autofahrer überschlägt sich und landet auf Feld

Ein 27-Jähriger überholt auf der B 29. Dabei ist er offensichtlich zu schnell.

Das Auto ein Totalschaden, der Fahrer aber unverletzt: Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag auf der B 29 zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann wegen überhöhter Geschwindigkeit nach einem Überholvorgang ins Schleudern.

Auto driftet über die Fahrbahn

Er driftete zwischen 50 und 100 Metern über die Fahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug letztlich überschlug und in einem Feld zum Stehen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Außerdem entstand Flurschaden.

Lesen Sie auch: