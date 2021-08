Bühlingen

vor 33 Min.

Katze in Sack gepackt und ausgesetzt

Plus Den Rieser Katzenhilfeverein Samtpfoten erreichen diesen Sommer so viele Hilferufe wie selten zuvor. In Bühlingen fanden Anwohner jetzt in einem Sack eine Katze.

Von Matthias Link

Eine fremde Katze, die in einem verschlossenen Rupfensack steckt und neben die Papiermülltonne gelegt wurde. So haben vor ein paar Tagen am Morgen Bewohner von Bühlingen das Tier bei sich vorgefunden. „Die Katze war ganz verschüchtert“, erzählt Elke Stehle, Vorsitzende des Vereins Samtpfoten, die ein neues Zuhause für die Katze finden möchte beziehungsweise deren Besitzer sucht.

