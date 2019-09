16:14 Uhr

Die Bude Heuberg soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein

Freiwillige Helfer haben mehr als 2300 Stunden Eigenleistung in die umgestalteten Bude gesteckt. Das hat sich alles verändert.

Von Corinna Grimmeißen

Die neu renovierte „Bude“ in Heuberg soll in Zukunft nicht nur für die jüngere Generation als Treffpunkt dienen. Umrahmt vom Spielplatz und inmitten von Wohnhäusern könnten Jung und Alt gemeinsam zusammensitzen und am Wochenende miteinander Feste feiern, Schafkopfen und Frühshoppen. So schwebt es in den Köpfen der engagierten Jugendlichen aus Heuberg. Doch nicht nur in der Theorie ist die Rede von Gemeinsamkeit und Zusammensein.

Durch die Sanierung haben die Jugendlichen mehr Raum. Bild: Corinna Grimmeißen

Bei der Einweihung der umgestalteten Bude waren rund 90 Bürger der knapp 200 Einwohner Heubergs zur Besichtigung gekommen und ließen sich von Alexander Hertle durch die Räumlichkeiten führen. Während seiner Dankesrede betonte er immer wieder die außerordentliche Leistung und den Zusammenhalt der kleinen Ortschaft. „Der Jüngste war zehn Jahre alt, der älteste Helfer um die 70. Alle haben das Vorhaben unterstützt“, sagt Michael Hertle, der selbst ungefähr 400 Stunden vor Ort war und mit anpackte.

Bude Heuberg: Über 2300 Stunden Eigenleistung

Erstmals konkret vom Umbau gesprochen habe man vor knapp eineinhalb Jahren. Der Wunsch nach einer modernen Heizung und mehr Licht in den Innenräumen wurde immer dringlicher. Bisher heizte man mit Gasaußenwandheizern und Licht kam nur durch ein einziges Fenster. Jetzt schmückt den großen Gemeinschaftsraum dimmbares Deckenlicht und eine Fußbodenheizung. Durch die Sanierung haben die Jugendlichen mehr Raum, da die Innenwände angepasst wurden und der Lagerraum für Getränke einen anderen Platz fand.

Der zehnmonatige Zeitaufwand, der über 2300 intensive Stunden Eigenleistung forderte, wurde im Voraus zeit- und zweckgemäß geplant und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sogar ein barrierefreier Zugang wurde umgesetzt, in dem das komplette Areal um 40 Zentimeter angehoben wurde. „Unsere Bude ist jetzt das Non-plus-Ultra unter den Jugendheimen“, meint Yannic Hertle.

Eine starke Dorfgemeinschaft kann Vieles möglich machen

Auch für die Stadt Oettingen wird mit der Einweihung eine besonders angenehme Baustelle abgeschlossen. Petra Wagner, die Bürgermeisterin der Stadt, ist überzeugt, dass die Bude ihren Zweck erfüllen wird. Sie könne die Begeisterung für das Gemeinschaftsprojekt spüren, wenn sie das alte Kühlhaus jetzt anschaut. Vereinbart wurde die Übernahme der Kosten für Dachstuhl, Fußbodenbelag, Putz, Farben und Dämmung durch die Stadt Oettingen.

Anfangs sei mit einer Kostenschätzung von 40.000 Euro Beteiligung gerechnet worden, doch die Einsatzbereitschaft der Bürger und der Firmen Jeldwen und Taglieber haben sich bemerkbar gemacht. So musste die Stadt letztendlich 4000 Euro weniger auszahlen. Außerdem war durch das handwerkliche Können der Heuberger keinerlei Fachkraft nötig, wodurch sich die Kosten erheblich reduzieren ließen.

Die Budeneinweihung des kleinen Oettinger Stadtteils war für Jung und Alt ein erneuter Beweis, dass ein starke Dorfgemeinschaft Vieles möglich machen kann – und auch möglich macht.

