vor 17 Min.

Ehingens Bürgermeister Meyer schwebt ein Generationendorf vor

Plus Thomas Meyer spricht im Interview offen über die Schwierigkeiten während des Lockdowns und welche Projekte in der Gemeinde vorrangig sind.

Von Peter Urban

Herr Meyer, Sie sind jetzt seit 100 Tagen Bürgermeister von Ehingen am Ries. Wie geht es Ihnen damit?

Thomas Meyer: Gut. Sehr gut. Das Amt macht riesig Freude, ich habe jede Menge Kontakt nach überall hin. Es macht einfach richtig Spaß.

Sie waren ja vorher stellvertretender Bürgermeister. Was hat sich für Sie geändert?

Meyer: Der Stellvertreter war im wahrsten Wortsinn Stellvertreter. Man kannte zwar die Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen. Aber die Tätigkeiten selbst waren nicht so geläufig. Da bin ich noch richtiggehend beim Lernen.

Sie haben ja aktuell ein ganz wichtiges Thema im Ort, den oder die Funkmasten. Wie ist da der Stand?

Meyer: Es ist ziemlich Ruhe im Ort bezüglich der Angelegenheit. Es werden immer mehr Stimmen laut, die einen neunen Funkmast für unnötig halten und andere Techniken bevorzugen würden. Aber im Moment absolute Ruhe, auch vonseiten der Netzanbieter. Funkstille.

Welche anderen Techniken?

Meyer: Es wird forciert, was ich schon vorangetrieben habe, der Glasfaser- und Breitbandausbau. Denn laut Auskunft der Telekom ist Ehingen im Prinzip ja ausreichend versorgt, die Effektivität des bestehenden Mastes ist für Ehingen und Belzheim ausreichend, sodass man einen neuen Mast nicht zwingend benötigen würde. Für meine Gemeinden wäre der Breitbandausbau – das hat man jetzt während Corona gemerkt, mit Homeoffice usw. – viel wichtiger.

Wie hat sich die Corona-Krise bzw. der Lockdown in Ehingen und Belzheim ausgewirkt? Was haben sie da gespürt oder mitbekommen?

Meyer: Das insgesamte Fernbleiben untereinander, das war eigentlich das Schlimmste. Die Leute hier haben sich – Hochachtung – aber sehr respektabel verhalten. Man hat nicht geklagt, nichts übertrieben, nichts ausgereizt. Alle sind sehr vernünftig damit umgegangen. Es war eher eine Gelassenheit zu spüren.

Wie ging es dem Gewerbe in Ehingen?

Meyer: Wir haben in Ehingen nicht so viel Gewerbetreibende. Was wir haben sind Handwerksbetriebe und da war alles vertretbar. So weit mir bekannt ist, geht es allen gut.

Wie steht es um Schule und Kindergarten?

Meyer: Bei der Schule sind wir ja im Schulverband Oettingen. Kindergarten und Kindergrippe sind gut besucht und ausgelastet. Hier könnte man eher überlegen, schon wieder ein Stück auszubauen.

Die Container-Aktion der Dorfjugend möchte ich nochmals ansprechen. Weil sich ein Streit um den Standort der Glascontainer entwickelte, wurden an vielen Stellen Container-Attrappen aus Pappe aufgestellt. Was hat die Aktion bewirkt?

Meyer: Das ist ein Thema, das im Moment hinten ansteht. Aber nach wie vor ist es aktuell, niemand ist damit glücklich und der momentane Stand wird keine endgültige Lösung bleiben. Aber es gibt im Moment vorrangigere Themen.

Welche Themen sind die vorrangigen aus Ihrer Sicht?

Meyer: Natürlich die Dorferneuerung, aber da spürt man auch die gerade komische Zeit. Es wird halt alles noch viel zeitaufwendiger, es verschiebt sich alles, es ist immer ein Stück weit gehemmt. Man kann nicht richtig weitermachen, die Versammlungen sind eingeschränkt usw. Das macht alles nicht leichter. Aber es ist Thema Nummer Eins, das sich leider mindestens um ein Viertel- oder halbes Jahr verschieben wird. Nach heutigem Stand.

Der jetzt genau wie ist?

Meyer: Die vorgeschlagenen Dinge sind beim Planungsbüro in Arbeit, wenn die Pläne fertig sind, geht alles zum Amt für ländliche Entwicklung. Und nach dessen Prüfung kann die Anordnung erfolgen und dann gehts ans Eingemachte.

Die Ehinger Bürger sind aber schon eingebunden?

Meyer: Ja sicher, es gibt auch stets noch Anfragen und Vorschläge, die Leute hier sind wirklich sehr engagiert bei der Sache. Es gibt immer wieder neue, kreative Ideen.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne für Ihre Gemeinden aus? Gibt es konkrete Dinge, die Sie nennen können?

Meyer: Im Moment ist es so, dass die Aktivitäten nach vorne leider wegen Corona etwas stagnieren. Wir müssen die Zeit abwarten, um wieder richtig loslegen zu können. Ehingen soll einfach lebens- und liebenswert bleiben, die Gemeinschaft im Dorf soll noch weiter wachsen. Alles andere sind Kleinigkeiten, die gemeinsam gelöst werden. Wir sind alle Ehingen. Wir sind zwei Gemeinden, aber wir sind Eins.

Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft?

Meyer: Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Wenn wir das erreichen, was wir hier gemeinsam leben, wenn das Ich zum Wir wird, dann kann ich nur glücklich sein. Dann sind wir das Generationendorf, das mir schon immer vorschwebte. Mehr kann man sich nicht wünschen für die Zukunft.

Lesen Sie mehr: