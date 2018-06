vor 45 Min.

Ein einzigartiger Erfolg

André Schneider erreicht einen Ersten Preis in Lübeck. Das hat in der langen Geschichte der Nördlinger Knabenkapelle noch kein Mitglied geschafft.

Einen grandiosen Erfolg, in der langjährigen Geschichte der Nördlinger Knabenkapelle einzigartig, ist der „Erste Preis“, den André Schneider beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck erreichte. Bei einem Empfang in der Bundesstube des Rathauses gratulierte Oberbürgermeister Hermann Faul dem Nachwuchstrompeter.

André hatte sich als erster Preisträger im Regional- und Landeswettbewerb für das Deutsche Finale unter dem Motto „die Besten der Besten“ qualifiziert. 18 Vertreter aus den verschiedenen Bundesländern nahmen in der Altersgruppe 4 teil, wobei Schneider als Einziger den Freistaat vertrat. Betreut von seinem Lehrer und Vater Armin Schneider und souverän begleitet am Klavier von Kantor Klaus Ortler fand nach strengen Regularien von genauer Einspielzeit und Akustiktest der Bewertungsvortrag in Lübeck statt. Die Fachjury aus Professoren und Orchestermusikern wertete in dieser Kategorie vier Beiträge mit 24 von 25 Punkten und vergab somit viermal einen „Ersten Preis“. So darf sich André nun zu den vier besten Nachwuchstrompetern seines Jahrgangs in ganz Deutschland zählen. Dies würdigte Faul: „Meinen hohen Respekt für diese Leistung und vor allem mein ausdrücklicher Dank an Dich für Deine herausragende Leistung nach Deinen vielen konsequenten Übungsstunden.“ Zudem sprach Faul „den Eltern, den Musiklehren und allen, die Dich begleitet und unterstützt haben“, seinen Dank aus.

Stadtmusikdirektor Georg Winkler freute sich über diesen Erfolg und machte deutlich, dass sich André schon früh in die Verantwortung für das Knabenkapell-Orchester einbinden ließ. So habe er bereits wichtige organisatorische Arbeiten als Registerführer für die jugendlichen Trompeter übernommen. Diesen hohen Einsatz, die Zuverlässigkeit und das großartige Engagement des THG-Schülers hob Winkler besonders heraus. Der neue Stadtkapellmeister Oliver Körner überreichte dem Jungmusiker für seine besonderen Leistungen einen Gutschein für eine Unterrichtsstunde bei Professor Martin Wagemann in Berlin, „dem Trompetenprofessor“ der bundesdeutschen Musikerszene und Mitglied der Orchesterakademie der Deutschen Oper. (pm)

