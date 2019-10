00:34 Uhr

Ein etwas anderer Kururlaub

Die Premiere des diesjährigen Stücks des „Riesrandstadls“ ist ein voller Erfolg

Bei der Premiere der diesjährigen Theatersaison des „Riesrandstadls“ war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Stück „Wenn einer eine Reise tut…“ von Regina Rösch kam bei den Zuschauern hervorragend an.

Darum geht es: 20 Jahre lang sind Oswald (Tobias Zwickel) und sein Freund Emil (Erwin Zwickel) gemeinsam drei Wochen zum Kururlaub nach Bad Füssing gefahren, um sich dort vom Stress des Alltags zu erholen. Doch nach dem „Fehler ihres Lebens“ verläuft der diesjährige Kururlaub ganz anders als in den Vorjahren: Ihre beiden Ehefrauen Helga (Andrea Förschner) und Betty (Roswitha Braun) fahren mit. Stimmung will in dieser Konstellation nicht so richtig aufkommen und die beiden schmieden einen fatalen Plan.

Bei der wöchentlichen „Frischfleischlieferung“ entdecken Oswald und Emil zwei „saftige Rippchen“ (Elena und Eva-Maria Zwickel), mit denen sich die beiden eine Besserung ihrer Leiden durchaus vorstellen können. Aber wohin mit den Ehefrauen? Auch Masseur Harry (Oswald Zwickel) und seine Helferin Susi (Hermine Sprösser-Hach) wissen keinen Rat. So schlagen die Herren schließlich selbstlos und aufopferungsvoll vor, sich für die Dauer der Kur von ihren Ehefrauen zu trennen. Die Damen willigen ein und Oswald und Emil wähnen sich am Ziel ihrer Träume.

Doch Helga und Betty durchschauen den Plan und holen zum kreativen Gegenentwurf aus, unter anderem mit zwei äußerst dubiosen Herren (Michael Hotter und Johann Sandmeyer). In den weiteren Rollen spielen die Theaterneulinge Sonja Stelzle als „aufmerksame Nachbarin“ und Joshua Kilian als treuer Feuerwehrkamerad. Als Souffleuse und für die „Spezialeffekte“ ist wieder Yvonne Ruck im Einsatz.

Mit großem Szenenapplaus wurde einer Pressemitteilung zufolge unter anderem das liebevoll und schön geschmückte Bühnenbild vom Publikum anerkannt. Heuer wurde den Bühnenbauern viel Geschick abverlangt, denn die Kulisse muss aus einer Bushaltestelle im ersten Akt im zweiten und dritten Akt in eine Wellnessoase verwandelt werden. (pm)

für die Vorführungen am 13., 18. und 19. Oktober können unter Telefon 09086/920155 bei Familie Zwickel reserviert werden. Die Vorstellung am 12. Oktober ist bereits ausgebucht.

