vor 56 Min.

Eine Flut von Beweisanträgen

Landgericht setzt im Mai fünf weitere Verhandlungstermine an

Von Michael Siegel

Antrags-Stakkato im Birkhauser Gülle-Prozess: Nachdem das Augsburger Landgericht in dem Verfahren gegen einen 55-jährigen Landwirt, der seine Ehefrau (51) umgebracht haben soll, ein Fristende für Beweisanträge festgesetzt hatte, ging die Verteidigung in die Vollen: Nicht weniger als zehn Beweisanträge und Gegenvorstellungen formulierten die Anwälte Peter Witting und Nico Werning, um die Unschuld ihres Mandanten nachzuweisen. Damit wurden in dem Verfahren bereits fast 60 Beweisanträge gestellt und behandelt. Nicht zuletzt, um dem Arbeitsanfall gerecht werden zu können, hat das Gericht jetzt bis Ende Mai fünf weitere Verhandlungstermine anberaumt. Anfänglich war das Verfahren lediglich bis zum 6. Mai terminiert.

Ein erkennbares Ziel vieler Beweisanträge der Verteidigung ist es, die mutmaßliche Chronologie eines unterstellten Verbrechens in Zweifel zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft

wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier vor, sie geht davon aus, dass der Mann am Vormittag des 20. September 2018 nach der Erledigung von Gülle-Ausbringearbeiten seine Ehefrau niedergeschlagen und an die Güllegrube gelegt habe. Um einen tödlichen Unfall vorzutäuschen, soll die Frau nachträglich mit Gülle übergossen worden und diese ihr zudem eingeflößt worden sein. Der Angeklagte, der vor Gericht zur Sache keine Angaben macht, weist den Mordvorwurf von sich und beruft sich auf ein Unfallgeschehen.

Zunächst hatte das Gericht wiederholt mehrere Beweisanträge der Verteidigung aus vorangegangenen Verhandlungstagen abgelehnt. Entweder deswegen, weil der zu beweisende Umstand bereits anderweitig geklärt worden sei. Oder deswegen, weil der zu beweisende Tatbestand – etwa, wie sehr die Finger der Toten generell mit Gülle und Ähnlichem verschmutzt gewesen waren – für die Umstände am Tag ihres Todes unerheblich seien.

Rechtsanwalt Witting verwahrte sich gegen ein vom Gericht festgelegtes Fristende für Beweisanträge, die Verteidigung werde sich nicht nehmen lassen, hiermit bei Erlangung neuer Erkenntnisse auch weiterhin zu arbeiten. Und dann legten Witting und Werning mit nicht weniger als zehn neuen Anträgen nach. So sei etwa laut Rechtsanwalt Werning bis heute kein Behältnis gefunden worden, mit welchem, wie von der Anklage vermutet, der toten Ehefrau Gülle eingeflößt und sie übergossen worden sein könnte. Zwei Gießkannen, die im Bereich der Güllegrube gefunden worden waren, sollten gutachterlich untersucht werden, um klarzustellen, dass diese dafür nicht verwendet worden seien.

In einem weiteren Antrag wollte Verteidiger Witting aufgeklärt wissen, wie es zu Gülleantragungen an der Leiche der Frau sogar unter der getragenen Kleidung habe kommen können. Derjenige Zeuge, der als einer der ersten am Ort des Geschehens der leblos am Boden liegenden Frau die Gülle mit Wasser aus einem Schlauch aus dem Gesicht gewaschen hatte, solle erneut vernommen werden, um klarzustellen, dass

sein Tun keinesfalls Gülleantragungen am ganzen Körper erklären könne.

Ein wichtiger Bereich ist nach wie vor die Chronologie am Vormittag des Geschehens. Mit mehreren Anträgen wollte die Verteidigung aufgeklärt wissen, dass allein schon aus zeitlichen Gründen eine Täterschaft ihres Mandanten ausscheide. Deswegen, weil zum einen die 51-Jährige von Zeugen noch wenige Minuten vor 11 Uhr über den Hof laufend gesehen worden sei. Andere Zeugen könnten zum anderen erneut bestätigen, dass der Angeklagte erst nach 11 Uhr mit seinem Traktor von der letzten Gülle-Ausbringefahrt zurück in Birkhausen gewesen sein könne. Somit sei bis zum Zeitpunkt des Auffindens der leblosen Frau durch den Angeklagten, seinen Notruf um genau 11.17 Uhr und dem Auslösen des Feueralarms am Ort einfach zu wenig Zeit für ein Verbrechen in der komplexen Form gewesen, das dem Angeklagten angelastet werde. Nicht zuletzt beantragte die Verteidigung, das Gutachten von Professor Oliver Peschel von der Rechtsmedizin aus München wegen Befangenheit abzulehnen. Peschel habe, so Verteidiger Witting, vor Gericht nichts anderes getan, als seinen „Schnellschuss aus der Hüfte“ vom Tag des Geschehens zu bestätigen. Er habe jedoch in keiner Weise andere mögliche Varianten geprüft, die zum Tod der 51-jährigen Bäuerin geführt haben könnten. Er sei von daher befangen. Diese letzten Anträge wurden vom Gericht nach geheimer Beratung abgewiesen. Entweder, so die bereits bekannte Begründung von vorsitzender Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser, sei der zu beweisende Sachverhalt anderweitig bereits aufgearbeitet worden oder er sei für das Verfahren nicht von Bedeutung.

Der Prozess soll am kommenden Mittwoch fortgesetzt werden. Möglicherweise könnte dann mit den Plädoyers begonnen werden.