vor 17 Min.

Familiengrillabend endet mit Brand

Durch das schnelle Handeln kann ein größerer Schaden verhindert werden. Zwei Menschen werden dennoch verletzt.

In Deiningen hat am Sonntag ein Familiengrillabend kein gutes Ende genommen. Wie die Polizei berichtet, entzündete sich ein Gasgrill und ging in Flammen auf. Ursache war laut den Ermittlern ein technischer Defekt. Durch den Brand wurde eine Markise beschädigt; Vater und Sohn erlitten leichte Verbrennungen an den Unterarmen. Die Deininger Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Gesamtschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. RN

