vor 20 Min.

Friseurin und Jungunternehmerin aus Oettingen

Isabella Baur erfüllte sich mit „Element Haar“ in Oettingen einen Kindheitstraum. Was sie zum Fachkräftemangel sagt.

Von Ronald Hummel

Wovon träumten Sie mit 13 Jahren? Vielleicht schon vom Moped oder davon, auf dem Pausenhof einen Blick vom Schwarm aus der Nachbarklasse zu erhaschen? Isabella Baur beschloss in der siebten Klasse, ihre Faszination für schöne Haare zum Beruf zu machen und meldete sich in Forchheim an der begehrten Akademie Meininghaus, laut Eigenauskunft Deutschlands größte Friseurschule, an.

Dort absolvierte sie nach der Realschule wie in einem Internat ein halbes Jahr lang jeweils Sieben-Tage-Blockunterricht mit einem freien Wochenende alle sechs Wochen. „Das war hart, aber eine sehr, sehr gute Schule.“ Viel Theorie, viele Modellkunden und betriebswirtschaftliche Grundlagen gehörten als erstklassiges Rüstzeug dazu. In einem Nördlinger Friseurgeschäft schloss sie dann ihre Lehre ab, sammelte dort Berufserfahrung als Gesellin und machte 2014 ebenfalls in Forchheim ihren Meister.

Sie wollte sich unbedingt selbständig machen

Sie wollte sich unbedingt selbstständig machen, also gründete sie in Oettingen „Element Haar“ mit zwei Frisierplätzen. Völlig euphorisch zog sie mit Flyern los und eröffnete drei Tage nach ihrem letzten Arbeitstag das Geschäft. Es funktionierte: „Einen halben Tag lang hatte ich keine Kunden, dann lief alles von allein.“ Ein Neugier-Bonus war vielleicht dabei, aber sie überzeugte in der alles andere als schwach besetzten Branche dermaßen, dass sie irgendwann keine Neukunden mehr annehmen konnte.

Trotzdem engagierte sie sich über den Waschbeckenrand hinaus in der Werbegemeinschaft, um etwas für das Geschäftsklima in ganz Oettingen zu tun; seit 2016 sitzt Isabella Baur im Vorstand. Den „Heimatgutschein“ verfocht sie dabei besonders stark, einen Geschenkgutschein, den man beliebig in 27 Geschäften von der Gastronomie bis zum Einzelhandel einlösen kann. Mittlerweile dürfen die Firmen monatlich einen 44-Euro-Gutschein steuerfrei als Teil der Entlohnung an ihre Mitarbeiter ausgeben – „das erhöht unmittelbar die Kaufkraft im Kreis der Teilnehmerfirmen“, so die Geschäftsfrau. Der Maimarkt unter dem sehr erfolgreichen Motto „Blaulichtmarkt“, geplante Kurse zur Ersten Hilfe im Betrieb oder zum effektiven Einsatz sozialer Medien sind weitere Impulse, die frischen Wind ins Geschäftsleben bringen sollen. Heuer erweiterte Isabella Baur ihren Salon auf sieben Plätze – beim derzeitigen Fachkräftemangel riskierte sie, dass die Plätze leer bleiben. Doch es gelang ihr, eine feste sowie eine Teilzeitkraft zu finden: Sie garantierte unter anderem, dass jeder zweite Samstag arbeitsfrei bleibt; damit war der Arbeitsplatz attraktiv genug. Langfristig will sie berufsfremde Assistenzkräfte einlernen, die beispielsweise Farbe auftragen oder Haare waschen können. Sie stellt sich darauf ein, dass es wohl normal wird, Umschüler oder Studenten einzusetzen. „Sich aufregen und jammern nützt nichts, man muss selbst nach Lösungen für aktuelle Probleme suchen“, sagt sie nicht nur über sich, sondern stellvertretend für alle Geschäftsleute.

Generell könne man sich profilieren durch Fachvorträge, die nicht überall angeboten werden. Eine große Chance sei heute das Besetzen von Nischen, wo sie viel Potenzial sehe. Diese finden sich in Kundennachfragen nach Service, den man momentan vielleicht nicht abdecken kann oder der online nicht zu bekommen ist. Isabella Baur fand ihre Nische im Angebot von Zweithaar-Leistungen, die aus dem anfänglichen Angebot von Haarteilen heraus immer mehr gefragt waren; dafür absolvierte sie eine spezielle Zusatz-Ausbildung. Die Neueröffnung bescherte ihr heuer enormen Zulauf, sodass sie immer noch zwölf bis 14 Stunden arbeiten muss. „Aber das tue ich gerne, ich bin voller Energie.“ Will sie später einmal mehr Zeit für die Familie einplanen, wird sie sich entsprechend mit ihrem Mann Georg Baur koordinieren, der als Maler ebenfalls selbstständig ist. Wie in jeder bisherigen Phase wird auch dann ihr Dauermotto greifen: „Alles muss möglich sein.“

Themen Folgen