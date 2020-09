vor 17 Min.

Gebürtige Nördlingerin hat die Chance auf den Titel der Miss Germany

Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner hatte Brustkrebs. Nun nimmt sie an der Wahl zur Miss Germany teil.

Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner hatte Brustkrebs. Nun nimmt die 33-Jährige, die heute in Schwäbisch Hall lebt, an der Wahl zur Miss Germany teil. So können Sie abstimmen.

Von Pauline Herrle

Die Miss-Germany-Wahl hat eine lange Tradition. Seit 1927 werden die schönsten Frauen Deutschlands gekrönt. Doch die Wahl ist nicht länger ein klassischer Schönheitswettbewerb, wie ihn die meisten Leute kennen. Gesucht werden nun starke Frauen, die eine besondere Geschichte und eine Botschaft haben, die weit über Schönheit hinausgehen. Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner nimmt an der Wahl zur Miss Germany teil. Sie gehört bereits zu den besten Zehn des Bundeslandes Baden-Württemberg und zu den Top 160 aus ganz Deutschland. Ihre Geschichte scheint perfekt zu den Kriterien zu passen, nach denen neuerdings eine Miss Germany gesucht wird.

Mit 33 Jahren die Diagnose Krebs: Das hinder sie nicht an der Miss Germany Wahl

Dana Holzner, die mittlerweile in Schwäbisch Hall lebt, erhielt mit gerade mal 33 Jahren sehr überraschend die Diagnose Brustkrebs. „Mein Leben hat sich seither komplett geändert“, sagt Dana Holzner. Nach einer langen traurigen Phase habe sie sich aufgerafft und erkannt, wie wichtig es sei, sich ihre Fröhlichkeit nicht nehmen zu lassen. „Für mich hat die Krankheit nicht nur Ängste, Schmerzen und Sorgen mitgebracht, sondern eine große Lebenschance“, schreibt Holzner in ihrer Beschreibung zur Miss Germany-Wahl.

Nachdem sie davon erfahren hatte, dass die neue Miss Germany Werte repräsentiert, die nicht nur von Äußerlichkeiten abhängig seien, sondern vielmehr Frauen mit Stärke, Charakter und positiver Ausstrahlung gesucht würden, fühlte sie sich direkt angesprochen. Noch während ihrer Chemotherapie entschied sich die junge Frau mit den kurzen Haaren, an der Miss-Wahl teilzunehmen. „Ich möchte Mut machen, Vorbild sein und dazu motivieren, dass Frauen alles schaffen können – auch eine Krankheit zu besiegen“, sagt Holzner. Die Zusage für ihre Teilnahme erreichte sie zwei Tage vor ihrer Reha.

Dana Holzner möchte Frauen mit Brustkrebs ermutigen

Mit einem Sieg möchte sie ihre Reichweite nutzen, um auch jüngere Frauen zu erreichen und diese darauf aufmerksam machen, wie wichtig Brustkrebsfrüherkennung ist. Holzner engagierte sich auch in ihrer Freizeit ehrenamtlich für „Pink Ribbon Deutschland“, eine Initiative für Frauen mit der Erkrankung Brustkrebs. Ebenfalls sei es ihr ein Anliegen, Frauen mit einer Krebserkrankung zu ermutigen, sich nicht zu verstecken. Denn ob mit oder ohne Haare, sagt Holzner, wahre Schönheit käme von Innen.

Miss Germany Deutschland: Bis zum 21. September die Möglichkeit, für Dana Holzner abstimmen

Mittlerweile hat Dana Holzner ihren Krebs besiegt und blickt positiv in die Zukunft. Die Wahlen zur Miss Germany sind ebenfalls in vollem Gange. Derzeit läuft eine Online-Abstimmung für die verschiedenen Teilnehmerinnen. Dabei kann bis Montag, 21. September, um 15 Uhr für Dana Holzner auf der Internetseite https://missgermany.de/teilnehmerin/dana-holzner/ abgestimmt werden.

Jeder hat die Möglichkeit, einmal pro Tag für seine Favouritin abzustimmen. Die drei Besten der Top 10 aus einem Bundesland haben dann weiterhin die Chance Miss Germany zu werden. Um die junge gebürtige Nördlingerin Dana Holzner auf ihrem Weg zur Miss Germany zu unterstützen kann im Internet unter https://missgermany.de/teilnehmerin/dana-holzner/ für sie abgestimmt werden.

