08:49 Uhr

Handwagen überlastet - Reifen beschädigt

Unfallflucht in Nördlingen - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich Jugendliche haben am Oettinger Friedhof Reifen zweier Handwägen beschädigt. Die Reifen dürften geplatzt sein. Möglicherweise sind Jugendliche im Laufe des Mittwoch mit den Wägen herumgefahren und haben diese einem zu hohen Belastungsgewicht ausgesetzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise. (pm)

Unfallflucht

Im Laufe des Dienstag wurde in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen ein geparkter Pkw angefahren. Dem Spurenbild zufolge dürfte der Verursacher gewendet haben, und ist dabei gegen die linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeuges gestoßen. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1300 Euro. (pm)