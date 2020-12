vor 6 Min.

Hebesätze werden in Ehingen am Ries 2021 nicht erhöht

Die Hebesätze in Ehingen am Ries werden nicht erhöht.

Plus Neben den Hebesätzen beschäftigt sich der Ehinger Gemeinderat außerdem mit dem Neubau eines Hackschnitzelwerks.

Von Peter Urban

Nicht nur beim Tagesordnungspunkt 5, der Beratung und Beschlussfassung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2021, war eine friedliche vorweihnachtliche Stimmung im Ehinger Gemeinderat zu spüren: einmütig wurde ohne lange Diskussion beschlossen, in Anbetracht des schwierigen Jahres 2020 von Erhöhungen abzusehen.

So bleiben die Hebesätze gleich: die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500 v. H. (von Hundert), die für Grundstücke 420 v. H. und die Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag 350 v. H. Auch die Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2019, der Bericht über die Prüfung durch den Ausschussvorsitzenden Manfred Thorwarth und schließlich die Entlastung der Jahresrechnung gab keinerlei Anlass zu Unstimmigkeiten: der Verwaltungshaushalt der Gemeinde betrug demnach 1351751,05 Euro bei Gesamteinnahmen von über 2,2 Millionen Euro, der Überschuss im Vermögenshaushalt exakt 395526,11 Euro.

Warum das Hackschnitzelwerk in Ehingen am Ries nötig wird

Einem Bauantrag für einen Wohnhausumbau in der Ehinger Kirchbergstraße wurde genauso das sogenannte gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt wie einem noch kurzfristig „nachträglich eingegangenen Gegenstand“, dem Neubau eines Hackschnitzelwerkes und einer Erweiterung der Anlage (Bunker, Heizwerk, Außenpuffer), was im Hinblick auf das geplante Ehinger Wärmenetz notwendig geworden war.

Ein ganz seltener Tagesordnungspunkt wurde anschließend behandelt, der Antrag auf eine Erstaufforstungserlaubnis in der Ehinger Gemarkung „An der Beutenmühle“, dem ebenfalls nach kurzer Diskussion stattgegeben wurde. Hier wurde zwar die Biberproblematik angesprochen, die in unmittelbarer Nähe des Mühlbachs durchaus vorhanden sei, doch wurde letztendlich mit dem Kommentar eines Rates „Er wird schon selbst wissen, was er tut“, die erforderliche positive Stellungnahme an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf den Weg gebracht.

In Ehingen am Ries wird künftig nichts außerhalb des Haushalts ohne Zustimmung des Rates beschlossen

Der Haushaltsplan der Kindertageseinrichtung in Ehingen war dann der letzte Punkt, der offiziell im Jahr 2020 behandelt werden sollte: hier gab es lediglich eine formelle Ergänzung dahingehend, dass nichts außerhalb des Haushalts ohne die Zustimmung des Gemeinderates in die Wege geleitet werden könne. Sie wurde ebenfalls einstimmig erteilt, nicht ohne zu betonen, dass es bisher keinerlei Probleme gegeben habe. Lediglich der Form sollte Genüge getan werden.

Bürgermeister Thomas Meyer schloss die Sitzung mit dem Dank an den Winterdienst, der zur vollsten Zufriedenheit funktioniert habe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen