15:30 Uhr

Hunderte Motorräder auf dem Marktplatz

Viele Old- und Youngtimer waren am Sonntag in Oettingen zu sehen

Von Jim Benninger

Hunderte Motorradfahren sind am Sonntag mit ihren Maschinen zum bereits elften Oettinger Motorrad-Oldtimer-Treffen von Harald Janu gekommen. Und viele weitere Hunderte von Besuchern bestauten auf dem Marktplatz die Maschinen.

Bereits ab sechs Uhr morgens hatte der Versicherungsmakler mit seiner Familie sowie seinen Helfern den Platz abgesperrt und alles aufgebaut, kamen doch schon ab 9 Uhr die ersten Fahrer aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern zum Frühschoppen an. Der weiteste Biker war sogar bis aus Fulda angereist.

Die Schlossstraße wurde dann bis Mittag zum Treffpunkt der Motorradfans, die sich allerlei historische Maschinen ansehen konnten, mittendrin die Janu-Sammlung mit vielen schön restaurierten NSUs. Aber auch schwere Moto Guzzis, Harley Davidsons, Ducatis oder BMWs, sowie sportliche Suzukis, Yamahas und Hondas aus den Siebzigern waren zu sehen. Alles zusammen Hunderte von sehenswerten alten und neueren Motorrädern aus den vergangenen 90 Jahren.

Heuer gab es erstmalig auch eine kleine Sonderausstellung mit Sportmaschinen der vergangenen 80 Jahre. Dazu waren auch einige Besitzer von schönen Exemplaren aus dem Straßen- und Geländesport nach Oettingen gekommen. Bereits vor 30 Jahren hatte die Leidenschaft von Janu mit einem Heinkel-Roller begonnen, es folgte die Liebe für die Nachkriegsmaschinen aus Neckarsulm – darunter sogar eine „Polizeimax“. 2007 organisierte er das erste Treffen, noch im Garten des Heimatmuseums mit 150 Maschinen. Doch bald wurden es mehr und man zog mithilfe von Sponsoren auf den Marktplatz um. Mittlerweile sind dort bis zu 500 Maschinen zu sehen. „Die meisten Fahrer kennen mich, wir sind gut vernetzt“, so Janu.

Themen Folgen