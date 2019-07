vor 43 Min.

Im Gotteshaus erklingen die Posaunen

Der Nördlinger Posaunenchor spielt in der St. Georgskirche – und zwar nicht nur an einer Stelle. Warum Dirigentin Ute Baierlein am Ende ein besonderes Dankeschön bekommt

Von Friedrich Woerlen

Der Nördlinger Posaunenchor St. Georg war zu diesem Konzert in seiner stärksten Besetzung angetreten: 37 Bläser im Alter von elf bis 74 Jahren, darunter auch einige auswärtige Freunde, dazu ein Kirchenmusikdirektor als Pauker. Ute Baierlein, promovierte Theologin beziehungsweise studierte Posaunistin war die Dirigentin des Abends und begrüßte ihr Publikum in der St. Georgskirche mit einer Interpretation des Mottos „Stars, Helden und wir!“: Wenn wir mit ganzer Energie und Leidenschaft aufstehen und einstehen für das, was uns wichtig ist, können wir zu „Alltagshelden“ werden.

Der ganze Kirchenraum wurde „bespielt“. Als Trompetenduo ließen Julia Gehring und Felix Eckstein von der großen Empore aus eine Begrüßungsfanfare von Leopold Mozart erschallen und tauchten dann mit einer zweistimmigen Fantasie von Telemann auf der kleinen Orgelempore auf. Die beiden Mitglieder der landesweiten Auswahlchöre bewältigten ihre Aufgabe mit Bravour. Ein Posaunenensemble ließ sich zu Beginn aus dem Altarraum mit einer gefühlvollen Bearbeitung von „Scarborough Fair“ vernehmen, dann mit einer Sonata von Daniel Speer vom Seiteneingang her. Der Große Chor präsentierte sich mit anspruchsvollen Werken aus der zeitgenössischen Posaunenchorliteratur: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ von Attila Kalman und „Brass Serenade“ von Thomas Riegler und „You raise me up“ von Ingo Luis.

Von Anne Weckeßer folgte eine meditative Paraphrase über „Großer Gott, wir loben dich“. Die Choralfantasie über „Nun danket alle Gott“ von Christian Sprenger zeigte diese vielgesungene Melodie einmal „ganz anders“ und doch verwoben mit dem allgegenwärtigen vierstimmigen Satz von Bach. Die Bläser hatten reichlich Gelegenheit, Musikalität, Intonationssicherheit und Konzentration zu beweisen. Besonders gilt das für das Trompetenduo Gehring/Eckstein, das hier erneut einen strahlenden Auftritt hatte.

Josua, der Held von Jericho, stand im Mittelpunkt der zwei nächsten Stücke: Händels populärer Marsch aus dem Oratorium „Josua“ und eine gelungene Bearbeitung des Spirituals „Josuah fit’s the battle of Jericho“ von Ingo Luis. Dort wird bis hin zum schrägen Schlussakkord glaubhaft belegt, dass man mit Posaunen Mauern zum Einsturz bringen kann. Es folgte, fern von solchem Triumphalismus „Swing low, sweet chariot“ als Ausdruck der Sehnsucht der Negersklaven nach der besseren Welt, die uns nach dem Tod erwartet – wunderbar herausgearbeitet von Dieter Wendel. „Rise and shine“ von Christian Sprengel schloss die Reihe der Spiritual-Bearbeitungen mit dem Ausblick in eben diese Welt.

Mit Songs aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber kamen Abschnitte aus der Leidensgeschichte Jesu zu Gehör. Christian Möwes hatte unter anderem die dramatische Kreuzigungsszene und den besinnlich-tröstlichen Schluss des Werks für den Posaunenchor arrangiert. Mit „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Matthias Nagel schloss das durchdachte Programm des Sommerkonzerts, und das Publikum geizte nicht mit dem erwarteten Beifall. Vor der Zugabe und ein gemeinsam gesungenes Abendlied gab es noch eine kurze Abschiedsszene: Dekan Gerhard Wolfermann und Kirchenmusikdirektor Udo Knauer dankten unter dem Beifall der zahlreichen Zuhörerschaft der Dirigentin Ute Baierlein, die den Nördlinger Posaunenchor seit 2002 geleitet und auf das gegenwärtig hohe Niveau geführt hat und nun eine Auszeit nimmt, für ihren Einsatz.

