06:18 Uhr

Jeld-Wen profitiert vom Aufschwung im Bausektor

Dieses Jahr lief die millionste Tür bei Jeld-Wen einen halben Monat früher als 2019 vom Band. Außerdem half das Oettinger Unternehmen Feuerwehr und BRK mit Corona-Schutzvorkehrungen aus.

Trotz Corona-Pandemie erleben weite Teile des Bausektors einen deutlichen Aufschwung, so auch die Türenindustrie. Bereits am 6. November lief im Oettinger Türenwerk Jeld-Wen die millionste Tür vom Band, gut einen halben Monat früher als im vorigen Jahr. Die hochschallhemmende Tür hat eine flächenbündige Verglasung mit innenliegender Jalousie. Sie wird in Kürze in einem Krankenhaus in Düren eingebaut werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

Doch wer die Corona-Pandemie als einzigen Treiber des Erfolges ansieht, der missachtet die vielen Herausforderungen, die seitens der Industrie gemeistert werden müssen, um solche Erfolgsmeldungen überhaupt möglich zu machen, teilt das Unternehmen in dieser Woche mit. „Vielmehr“, so betont Wolfgang Oswald, langjähriger Leiter des Oettinger Werks, „müssen wir an dieser Stelle deutlich herausstellen, dass wir diesen Erfolg feiern konnten trotz massiver coronabedingter Einflüsse auf Menschen und Material.“

Jeld-Wen hat 2020 so agiert wie zuvor

Arbeitsorganisation, Logistik sowie die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter und der Kunden – all das waren Aufgaben, die primär bewältigt werden mussten und müssen. Dass sich trotz der widrigen Umstände die industriellen Prozesse sogar positiv entwickeln konnten, spricht aus Sicht von Jeld-Wen für einen enormen Zusammenhalt von Unternehmen und Belegschaft.

Oswald sagt weiter: „Zwei Gründe haben hauptsächlich dazu beigetragen, dass wir in 2020 genauso schnell wie gewohnt agieren konnten. Zum einen konnten aufgrund einer sehr guten Abstimmungsarbeit mit Vorlieferanten, beispielsweise im Bereich der Holzwerkstoffe und Beschläge, Engpässe größtenteils vermieden werden. Zum anderen sind wir in der glücklichen Lage, dank unseres Hochleistungs-Liefersystems 5plus auch komplexe Aufträge mit sehr geringen Lieferzeiten von maximal fünf Tagen ausliefern zu können.“

Corona-Maßnahmen bei Jeld-Wen sollen Sicherheit gewährleisten

In der Produktion habe Jeld-Wen das Risiko auf ein Minimum reduziert und die Schichten voneinander entkoppelt. Ein Teil der Belegschaft verlasse bei Schichtende das Gelände ohne Fremdkontakt, bevor die nachfolgende Schicht das Werk betrete. Frühzeitig, zumeist bevor es von den Regierungen angeordnet wurde, haben die Verantwortlichen des lokalen Corona-Ausschusses in ihren regelmäßigen Sitzungen alle notwendigen Maßnahmen realisiert.

Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben sind dem Unternehmen zufolge nur ein Teil davon. So konnte das Werk in der Engpasssituation im Frühjahr sogar der örtlichen Feuerwehr und dem BRK aushelfen. Auch im Vertrieb gab und gibt es ähnlich strikte, sehr wirksame Regeln: Kunden wurden vom Außendienst telefonisch oder per Videocall betreut und auch aktuell finden aufgrund der hohen Infektionsraten keine persönlichen Besuche bei Kunden oder im Werk statt. (pm)

